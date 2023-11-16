Assassins Creed Mirage может стать вдвое дешевле в EGS

Надёжный инсайдер billbil-kun поделился информацией о скидках в Epic Games Store в честь «чёрной пятницы». Распродажа будет проходить с 21 по 28 ноября, а пользователи получат купон на скидку в 33% от цены игры.

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Купон можно будет использовать неограниченное количество раз при минимальной сумме покупки в 14,99 евро. Купон также действует на любые товары со скидкой. При этом возврат бонусов за каждую покупку по программе Epic Rewards будет увеличен с 5% до 10%.

Согласно инсайдеру, расширенное издание Assassin’s Creed Mirage будут продавать со скидкой в 20%. Вместе с учётом купона игру можно будет купить примерно на 46% дешевле от первоначальной цены. Однако тем, кто хочет приобрести стандартное издание, инсайдер посоветовал ждать декабря.