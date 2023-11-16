Assassins Creed Mirage может стать вдвое дешевле в EGS

Assassins Creed Mirage сможет стать почти вдвое дешевле в Epic Games Store
Надёжный инсайдер billbil-kun поделился информацией о скидках в Epic Games Store в честь «чёрной пятницы». Распродажа будет проходить с 21 по 28 ноября, а пользователи получат купон на скидку в 33% от цены игры.
Купон можно будет использовать неограниченное количество раз при минимальной сумме покупки в 14,99 евро. Купон также действует на любые товары со скидкой. При этом возврат бонусов за каждую покупку по программе Epic Rewards будет увеличен с 5% до 10%.
Согласно инсайдеру, расширенное издание Assassin’s Creed Mirage будут продавать со скидкой в 20%. Вместе с учётом купона игру можно будет купить примерно на 46% дешевле от первоначальной цены. Однако тем, кто хочет приобрести стандартное издание, инсайдер посоветовал ждать декабря.
Среди других интересных скидок были названы полное издание «Ведьмак 3: Дикая Охота» (дешевле на 75%), Final Fantasy VII Remake (50%, с учётом купона скидка составит около 66%), а также золотое издание The Crew Motorfest (40%, с учётом купона скидка от первоначальной цены составит 60%).