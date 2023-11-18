5 самых сложных тактических RPG для любителей хардкора

Тактические RPG — жанр для тех, кто обожает по 10-15 минут думать над каждым своим шагом, чтобы оптимизировать риски и найти самый выгодный ход. Но немногие тактики способны действительно бросить вызов искушенному игроку: мы собрали список из пяти проектов, на которые стоит взглянуть любителям высокой сложности.

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Tactics Ogre: Reborn

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Tactics Ogre — классика хардкорных тактических RPG, и не так давно она получила ремастер для современных платформ. Наверное, сейчас она не так впечатляет, как раньше, но по меркам своего времени игра была крайне амбициозной. Масштабные пошаговые бои на трехмерной карте, широкая система классов и экипировки, где каждого бойца в отряде можно настроить на свой вкус, сложный сюжет с политическими интригами — Tactics Ogre однозначно хорошо состарилась.

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XCOM: Long War

Long War — большая модификация для XCOM: Enemy Unknown, которая превращает неглупую, но не слишком сложную тактику в настоящую войну. Долгую, тяжелую и напряженную. По сути, Long War это не просто мод, а тотальная конверсия, изменяющая практически каждый элемент оригинальной игры. Новые инопланетяне, новые виды оружия и гаджетов для агентов, более опасные (и многочисленные) войска пришельцев и, конечно же, переработанное древо технологий. Long War пользуется большой популярностью среди поклонников серии, которые выучили обе игры от и до, но хотят бросить себе вызов.

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The Banner Saga

Когда речь заходит о The Banner Saga, многие первым делом говорят о сюжете или графике — но на фоне превосходной эстетики можно забыть, что она была вполне себе компетентной пошаговой тактикой. Каждое сюжетное сражение не похоже на предыдущее из-за разного состава войск противника, компоновки отряда игрока и других факторов. Не говоря уже о том, что механика брони заставляет каждый ход делать выбор, на что тратить драгоценные действия: снижение защиты врага или его здоровья.

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Into the Breach

Пожалуй, лучшая инди-игра 2018 года и бесспорно одна из самых реиграбельных тактик всех времен. Into the Breach — невероятно компактная стратегия о битве гигантских жуков и боевых роботов, где каждый бой похож на миниатюрную головоломку. И несмотря на то, что игрок имеет всю необходимую информацию, принять правильное решение порой очень тяжело. Разные комбинации противников и меха-юнитов кардинально меняют подход к тактике — благодаря этому Into the Breach и завоевала титул живой классики.

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Battle Brothers

Battle Brothers — духовная наследница тактик старой школы в духе Tactics Ogre. Разница лишь в том, что вместо анимешного фэнтези она предпочитает средневековое, где нет правых и виноватых: только оттенки серого. В Battle Brothers игрок возглавит собственную группу наемников, которой предстоит сражаться с самыми разными противниками — от благородных рыцарей до варваров и нежити. Проект быстро снискал популярность среди знатоков жанра благодаря гибкой системе развития юнитов, в меру высокой сложности и большой свободе действий в процедурно генерируемом мире.