Издатель GTA 6: длинные игры должны стоить дороже коротких

С точки зрения ценообразования на любую развлекательную собственность алгоритм представляется мне таким: стоимость ожидаемого использования развлечения, то есть почасовая стоимость, умноженная на количество ожидаемых часов, плюс конечная стоимость продукта. По этим стандартам цены на наши игры по-прежнему очень и очень низкие, потому что мы предлагаем многочасовой игровой опыт.