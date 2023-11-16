Новые ролики Suicide Squad утопили в дизлайках на YouTube

Недавно авторы Suicide Squad: Kill The Justice League представили новые ролики игры про геймплей, сюжет и бонусы предзаказа — пользователи «утопили» видео в дизлайках на YouTube.

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Особенно в этом смысле «досталось» ролику с рассказом о завязке игры и геймплейных особенностях — расширение для YouTube позволяет увидеть, что число дизлайков достигло 16 тысяч (9,4 тысячи лайков).

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Ситуация у видео про бонусы предзаказа лучше, однако «дизлайки» всё равно перевешивают — их у ролика уже больше 2 тысяч.

При этом подобная тенденция наблюдается и на других YouTube-каналах, включая PlayStation (11 тысяч дизлайков), Warner Bros. Games (2,5 тысячи дизлайков) и GameSpot (2,6 тысячи дизлайков).

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В комментариях к роликам пользователи отмечают, что увиденные кадры игры-сервиса не вызывают у них энтузиазма. Многие считают, что «Отряду» грозит провал, который станет причиной волны увольнений в студии Rocksteady.

Часть фанатов признался, что им попросту грустно видеть подобный результат после отличных игр компании про Бэтмена.

Отдельные зрители добавили, что сами механики новинки их смущают не сильно, а вот элемент «сервиса» отталкивает — поэтому они планируют подождать скидок, чтобы оценить «Отряд».