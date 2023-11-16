Создатели Lineage показали трейлеры своих новых игр

Южнокорейская компания NCSoft, наиболее известная по Lineage и Guild Wars, привезла на выставку G-Star 2023 свежие трейлеры своих новых игр. Больше информации о проектах раскроют завтра, 17 ноября.

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Project M (интерактивный триллер) — приключенческая игра на движке Unreal Engine 5, разрабатывающаяся для консолей (и, возможно, PC). Авторы проекта делают упор на нелинейность, кинематографичность, «реалистичную» графику и детализированные мимику и движения персонажей.

Project G — стратегия в реальном времени на Unreal Engine для PC и мобильных устройств. В роли лорда игроки смогут заниматься развитием собственных земель и принимать участие в крупномасштабной войне.

Project LLL — многопользовательский шутер с открытым миром от третьего лица для консолей и PC. Игроков ждут «эпические битвы» в «огромной и динамичной среде» со свободой перемещения.