В декабре Assassin's Creed Mirage получит режим «Новая игра+»

Ubisoft в социальных сетях объявила, что уже в декабре в Assassin's Creed Mirage появится режим «Новая игра+», с помощью которого можно начать новое прохождение с сохранением всего прогресса.

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Ещё авторы призвали ждать режим с перманентной смертью для тех, кто хочет испытать свои силы по максимуму. В этом режиме в случае смерти всю игру придётся начинать с самого начала. Также разработчики обещают поделиться ещё большим количеством новостей через какое-то время.

Assassin's Creed Mirage рассказывает о Басиме — ассассине, появившемся в Assassin's Creed Valhalla. В Mirage уделяется внимание его предыстории и становлению в Братстве.