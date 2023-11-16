Появились подробности о будущей флагманской видеокарте Nvidia

Авторитетный инсайдер под ником kopite7kimi поделился на свой странице в социальной сети X (ранее Twitter) информацией о будущей флагманской видеокарте Nvidia GeForce RTX 5090.

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Согласно источнику, новая видеокарта получит видеопамять нового поколения GDDR7 с 384-разрядной шиной. Скорость передачи данных по этой шине может достигать 1,5 ТБ/с, что на 50% превышает возможности актуальной RTX 4090. Однако тактовая частота видеопамяти GDDR7, по слухам, будет ниже, чем у GDDR6X.

По слухам, GeForce RTX 5090 будет работать на базе графического процессора GB202 с архитектурой Blackwell. Этот GPU имеет 192 исполнительных блока, что соответствует 24567 ядрам CUDA, однако не исключено, что Nvidia снизит этот показатель до релиза. Например, в RTX 4090 не используется весь ресурс чипа AD102.

Предполагается, что Nvidia намерена использовать архитектуру Blackwell как для новых специализированных ускорителей, так и для игровых видеокарт. Скорее всего, GPU будут иметь разную конфигурацию в зависимости от сегмента.