Инсайдер прояснил судьбу The Last of Us 2 на PS5

Для The Last of Us 2 действительно готовят полноценную версию для PS5. Страницу с игрой обнаружили в базе данных PS Store. После этого информацию подтвердил известный инсайдер Том Хендерсон.

Он не уточнил, когда именно произойдёт анонс тайтла на PS5, но предположил, что он состоится во время The Game Awards. Возможно, у Sony и Naughty Dog для анонса уже всё готово и они просто ждут церемонию.

The Last of Us 2 на PS5 должна получить поддержку 60 FPS и 4K-разрешения. Наверняка Sony завезёт и поддержку всех фишек DualSense. Некоторые предполагают, что вместе с выходом игры на PS5 разработчики анонсируют ПК-версию экшена.