Авторы шутера Warhammer 40000: Darktide показали трейлер в честь нового патча

Авторы шутера Warhammer 40,000: Darktide поделились свежим трейлером. Он получил название The Carnival и приурочен к бесплатному крупному обновлению The Traitor Curse.

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Ролик выполнен в кинематографическом стиле и показывает ожесточённый бой. В одном из моментов появляется жуткий лидер в маске с черепом, а противоборствующая сторона за столом обсуждает, как бороться с угрозой.

Первая часть обновления The Traitor Curse доступна для загрузки. Среди основных новинок стоит выделить новую миссию, обновлённую ветку талантов «Ветеран» и многое другое.