В Генпрокуратуру пожаловались на Counter-Strike 2

На прошедших выходных, 11 и 12 ноября 2023 года, в Москве на Южном речном вокзале прошёл турнир «Большая киберспортивная лига» по видеоигре Counter-Strike 2. Так, у игроков появилась возможность взорвать виртуальную станцию «Киберспортивная», которая обладает всеми атрибутами московского транспорта. В связи с изложенным просим вас дать указание провести проверку мероприятия в целях установления возможного нарушения законодательства при подобном использовании образов объектов критической инфраструктуры Москвы.