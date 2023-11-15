«Ведьмак 3» получит бесплатный редактор модов

CD Projekt RED объявила, что «Ведьмак 3: Дикая Охота» получит бесплатный редактор для создания модификаций в 2024 году. Разработчики призвали набраться терпения, ведь в следующем году у них «будет чем поделиться».

Подробностей о редакторе не так много, но он поможет создавать совершенно новые приключения. Можно будет не только добавить новые задания и контент в открытый мир, но и изменить уже существующие.