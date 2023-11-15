В России выпустили аналог LEGO с Бабой-Ягой и Кощеем Бессмертным

Компания Inventive Toys и сеть магазинов «Мир кубиков» представили Brick Labs — бренд конструкторов, который должен стать заменой LEGO. Первая линейка наборов вдохновлена русскими народными сказами.

Пока что доступны следующие конструкторы: «Избушка Бабы-Яги», «Терем Морозко», «Ночь перед Рождеством», «По щучьему велению», «Руслан и голова богатыря», «Кощей Бессмертный» и «Конек-Горбунок».