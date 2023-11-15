Версия Outer Wilds для Switch и другие анонсы новой Nintendo Indie World

Nintendo 14 ноября провела очередную презентацию Indie World, где рассказала о грядущих инди-новинках для Nintendo Switch.

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Outer Wilds в версии Archaeologist Edition выйдет 7 декабря — в данное издание входит основная игра и дополнение Echoes of the Eye.

Платформер Shantae Advance: Risky Revolution выйдет на Switch в 2024 году — изначально эта игра должна была стать сиквелом для оригинальной Shantae для GameBoy Color.

Позже её отменили, однако разработчики смогли снова взяться за создание новинки. В данную версию включат дополнительные особенности вроде боевого режима на четверых игроков.

Кооперативное приключение Core Keeper про исследование пещер и строительство базы выйдет летом 2024 года для Switch.

На презентации показали релизный трейлер тактической пошаговой новинки Howl в «сказочном» стиле, которая уже доступна на Switch (есть и демо).

Релизный трейлер приключения Backpack Hero про мышонка, который пытается правильно организовать свой инвентарь. В игре присутствует пять героев, возможность развивать деревню и не только.

Трейлер красочного платформера A Highland Song, действие которого разворачивается в Шотландии — релиз состоится 5 декабря для Switch.

Первый ролик детективной визуальной новеллы Death Trick: Double Blind, где сюжет подают с двух перспектив. В процессе нужно собирать улики, изучать показания и раскрыть местные загадки. Релиз намечен на начало 2024 года для Switch.

Релиз ремастера головоломки Braid состоится на платформе Nintendo 30 апреля 2024 года.

Трейлер кинематографического приключения Planet of Lana, которое выходит на Switch и PlayStation весной 2024 года

Трейлер сюжетного «симулятора жизни» On Your Tail, где юный детектив Диана должна расследовать разные дела во время летнего отпуска. Релиз для Switch намечен на 2024 год.

Трейлер приключения Moonstone Island с карточными боями, где игроки будут исследовать 100 разных островов. Выходит новинка весной 2024 года.

Трейлер головоломки от первого лица The Star Named EOS, где игрок изучает происходящие события с помощью фотографий. Релиз намечен на 2024 год.

Дебютный трейлер экшена Blade Chimera, где можно менять форму меча для разных целей. Выход новинки намечен на весну 2024 года.