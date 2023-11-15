Starfield вылетела из топа самых популярных игр на Twitch

По данным аналитиков, в октябре 2023 года Twitch собрал 1,7 млрд часов просмотра. Это на 8% больше, чем в сентябре (1,64 млрд). Показатель ежедневных часов просмотра в прошлом месяце составил 57,2 млн (в сентябре он падал до 54,7 млн).