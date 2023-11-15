Starfield вылетела из топа самых популярных игр на Twitch

Starfield не смогла удержаться в ежемесячном топе самых популярных игр на Twitch
По данным аналитиков, в октябре 2023 года Twitch собрал 1,7 млрд часов просмотра. Это на 8% больше, чем в сентябре (1,64 млрд). Показатель ежедневных часов просмотра в прошлом месяце составил 57,2 млн (в сентябре он падал до 54,7 млн).
Вышедшие в сентябре Starfield и EA Sports FC 24 попали в топ-10 самых просматриваемых релизов 2023 года, заняв пятое и шестое места соответственно (по количеству часов просмотра за первую неделю). Но в топе за октябрь космической ролевой игре Bethesda места не нашлось.
Самыми просматриваемыми играми прошлого месяца на Twitch стали:
- League of Legends – 128 млн часов;
- Grand Theft Auto V – 104 млн часов;
- Dota 2 – 73 млн часов;
- Counter-Strike: Global Offensive – 58 млн часов;
- Valorant – 51 млн часов;
- EA Sports FC 24 – 48 млн часов;
- Minecraft – 40 млн часов;
- World of Warcraft – 39 млн часов;
- Fortnite – 35 млн часов.