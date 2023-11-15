Разработчик игры «Русы против ящеров» раскрыл свои доходы

«Steam пока не принес нам денег из-за проблем, связанных с невозможностью нормально их переводить в РФ. Мы так ничего пока и не получили. Ждем и надеемся. В сервисе VK Play мы заработали пока 60 тыс. руб. Вывод этих средств тоже пока ждем», — признался разработчик.