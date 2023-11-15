Разработчик игры «Русы против ящеров» раскрыл свои доходы
Игра «Русы против ящеров» разошлась тиражом более 100 тысяч копий, но пока не смогла принести авторам больших денег. Об этом «Газете.Ru» рассказал гейм-дизайнер и один из разработчиков проекта Даниил Косачев.
«Русы против ящеров» — инди-игра российской студии The Bratans, созданная на основе мемов о противостоянии древних русов и ящеров. Релиз проекта состоялся в конце сентября, и в первые недели продаж тайтл попал в топ-10 российского Steam.
«Полностью продажи озвучить не могу, но это больше 100 тыс. копий. Мы не ожидали, что у нас получится, и до сих пор в шоке, нам очень приятны ваши внимание и поддержка, дорогие русичи», — заявил Косачев.
Он также отметил, что около 50% от заработанной на продажах игры денег покрывают комиссию цифровым магазинам и налоги.
«Steam пока не принес нам денег из-за проблем, связанных с невозможностью нормально их переводить в РФ. Мы так ничего пока и не получили. Ждем и надеемся. В сервисе VK Play мы заработали пока 60 тыс. руб. Вывод этих средств тоже пока ждем», — признался разработчик.
По словам Косачева, разработчики все еще являются «простыми ребятами», которые занимаются созданием игр в свободное от работы время.