Авторы Baldur's Gate 3 обещают, что их новая игра «раздвинет границы»

Это настоящая честь, особенно в год такого большого количества релизов. Видеть, как наша нишевая RPG вызывает такой восторг, очень мотивирует. Я хотел бы рассказать вам о нашей следующей большой игре. Нас очень вдохновляет возможность раздвинуть установленные границы. Я очень взволнован.