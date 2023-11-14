Путин дал старт обратному отсчету до начала «Игр будущего»

«Спорт – воплощение справедливости, равноправия и гуманизма, путь к укреплению взаимопонимания народов. Игры Будущего уже объединили представителей 50 государств, и это только начало. Нет сомнений, что предстоящие соревнования вызовут отклик у миллионов людей. Идея соединить классические виды спорта и киберспорт отражает образ России –открытой всему новому, нацеленной идти вперед и способной гармонично соединять самобытное наследие и современность», – следует из видео, размещенного на сайте Кремля.