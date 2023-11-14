Путин дал старт обратному отсчету до начала «Игр будущего»
Президент России Владимир Путин поздравил участников и организаторов церемонии «100 дней до Игр будущего в Казани» через видеосвязь и пригласил всех в столицу Татарстана.
«Спорт – воплощение справедливости, равноправия и гуманизма, путь к укреплению взаимопонимания народов. Игры Будущего уже объединили представителей 50 государств, и это только начало. Нет сомнений, что предстоящие соревнования вызовут отклик у миллионов людей. Идея соединить классические виды спорта и киберспорт отражает образ России –открытой всему новому, нацеленной идти вперед и способной гармонично соединять самобытное наследие и современность», – следует из видео, размещенного на сайте Кремля.
По словам президента России, фундаментальная значимость спорта и принципы олимпизма формируют саму философию «Игр будущего».
«Казань – город, в котором развиваются и обогащают друг друга разные традиции и культуры», – заявил глава государства.
Он пригласил всех к участию в «уникальном мультиспортивном празднике».
«До встречи в Казани», – заявил Путин.
До начала «Игр Будущего» осталось 100 дней. Уникальный мультиспортивный турнир по 21 инновационной дисциплине на стыке классического и компьютерного спорта пройдет с 21 февраля по 3 марта 2024 года.