Для Age of Empires 4 вышло дополнение The Sultans Ascend

14 ноября Microsoft выпустила первое дополнение для Age of Empires 4 — последней номерной части культовой серии стратегий в реальном времени. Аддон под названием The Sultans Ascend («Восхождение султанов») уже доступен в Steam и Microsoft Store по цене в 5000 тенге (~ 1000 рублей) в Казахстане и 200 лир (~ 700 рублей) в Турции.

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The Sultans Ascend добавило в игру две новые нации: Японию и Византию. Что касается одиночной игры, то для неё аддон ввёл новую сюжетную кампанию на восемь миссий, в которой геймерам предстоит возглавить мусульманское сопротивление и бросить вызов европейским крестоносцам.

Видео доступно на YouTube-канале Xbox. Права на видео принадлежат Microsoft.