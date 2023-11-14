Онлайн Starfield в Steam опустился ниже «Скайрима» спустя два месяца

13 ноября внимательные пользователи обратили внимание, что онлайн Starfield в Steam опустился ниже специального издания «Скайрима». В космическую RPG студии играло Bethesda 12,3 тыс. человек, а в то время как исследованием Тамриэля занималось 12,7 тыс. человек соответственно.

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На момент написания новости ситуация также обстоит не лучше: онлайн Starfield составляет 18,4 тыс. игроков, а специального издания «Скайрима» — 19,6 тыс. игроков. До подобного результата новый тайтл Bethesda опустился спустя два месяца после релиза.