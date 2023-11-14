В Overwatch 2 добавили обновленного Турбосвина

Турбосвин получил новую ловушку под названием Pig Pen, которая замедляет ближайших врагов, а также наносит им урон. Также разработчики переработали и основное оружие героя — дробовик. Он больше не имеет альтернативный тип огня, а урон за выстрел повысили со 150 до 160 единиц. Количество самих дробинок за выстрел стало тоже меньше, однако теперь каждая из них наносит больше урона.