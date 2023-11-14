Свежие коды на Genshin Impact: ноябрь 2023

В Genshin Impact не так давно состоялся релиз региона Фонтейн, а на прошлой неделе в игру прибыла Фурина — новый персонаж Гидро и, по совместительству, архонт. В честь релиза мы собрали свежие промокоды на ноябрь 2023.

Как активировать коды

Активные коды на ноябрь 2023

Важно! Код GENSHINGIFT — самый старый из бесплатных кодов для Genshin Impact, поэтому есть шанс, что вы уже пользовались им. Если вы твердо уверены, что еще ни разу не активировали этот код, попробуйте в следующем месяце или после выхода свежего обновления.