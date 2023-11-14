Свежие коды на Genshin Impact: ноябрь 2023
В Genshin Impact не так давно состоялся релиз региона Фонтейн, а на прошлой неделе в игру прибыла Фурина — новый персонаж Гидро и, по совместительству, архонт. В честь релиза мы собрали свежие промокоды на ноябрь 2023.
Как активировать коды
- Чтобы активировать коды в Genshin Impact, вы должны прокачаться как минимум до 10 ранга приключений.
- По достижению 10 ранга перейдите на официальный сайт игры и зайдите в свою учетную запись.
- Выберите регион вашего сервера, введите имя персонажа и скопируйте промокод в соответствующую строку. Подтвердите активацию кода.
- Если вы все сделали правильно, при следующем входе в игру бесплатные предметы придут на игровую почту.
Активные коды на ноябрь 2023
- EA8RWDMBVRTR: 60 камней истока и 5 опыта искателя приключений
- 6T8NWE3HD7PD: 60 камней истока и 5 опыта искателя приключений
- GENSHINGIFT: 50 камней истока и 3 опыта героя
Важно! Код GENSHINGIFT — самый старый из бесплатных кодов для Genshin Impact, поэтому есть шанс, что вы уже пользовались им. Если вы твердо уверены, что еще ни разу не активировали этот код, попробуйте в следующем месяце или после выхода свежего обновления.
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