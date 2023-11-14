У Magic: The Gathering пройдет коллаборация с Tomb Raider

Авторы Magic: The Gathering представили коллаборацию с серией Tomb Raider, которая включает в себя несколько тематических карт.

© Wizards of the Coast

Часть новинок представляет переработанные карты оригинала, переосмысленные под стиль серии о Ларе Крофт с тематическими артами. На самих картах изобразили сцены из разных игр и периодов жизни Лары, включая даже эпизод из Lara Croft and the Guardian of Light.

При этом карта с самой Ларой стала уникальной для игры, поскольку она обладает какой-то особой механикой. Сами карты будут доступны желающим с 20 ноября, однако предложение ограничено по времени.

В прошлом создатели Magic: The Gathering объявляли и о кроссоверах с другими игровыми сериями вроде Assassin’s Creed, Fallout и Final Fantasy.

А в сетябре Netflix, кстати, показал первые кадры мультсериала про Лару, где героиню озвучивает Хэйли Этвелл («Первый мститель»).

Wizards of the Coast

Wizards of the Coast

Wizards of the Coast

Wizards of the Coast

Wizards of the Coast

Wizards of the Coast

Wizards of the Coast

Wizards of the Coast