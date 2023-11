У Magic: The Gathering пройдет коллаборация с Tomb Raider

Авторы Magic: The Gathering представили коллаборацию с серией Tomb Raider, которая включает в себя несколько тематических карт.

Часть новинок представляет переработанные карты оригинала, переосмысленные под стиль серии о Ларе Крофт с тематическими артами. На самих картах изобразили сцены из разных игр и периодов жизни Лары, включая даже эпизод из Lara Croft and the Guardian of Light.