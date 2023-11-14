У Magic: The Gathering пройдет коллаборация с Tomb Raider

У Magic The Gathering пройдёт коллаборация с Tomb Raider
Авторы Magic: The Gathering представили коллаборацию с серией Tomb Raider, которая включает в себя несколько тематических карт.
Часть новинок представляет переработанные карты оригинала, переосмысленные под стиль серии о Ларе Крофт с тематическими артами. На самих картах изобразили сцены из разных игр и периодов жизни Лары, включая даже эпизод из Lara Croft and the Guardian of Light.
При этом карта с самой Ларой стала уникальной для игры, поскольку она обладает какой-то особой механикой. Сами карты будут доступны желающим с 20 ноября, однако предложение ограничено по времени.
В прошлом создатели Magic: The Gathering объявляли и о кроссоверах с другими игровыми сериями вроде Assassin’s Creed, Fallout и Final Fantasy.
А в сетябре Netflix, кстати, показал первые кадры мультсериала про Лару, где героиню озвучивает Хэйли Этвелл («Первый мститель»).