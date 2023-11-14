Открытый мир Hogwarts Legacy на Nintendo Switch пострадал от подзагрузок

Версия Hogwarts Legacy для Nintendo Switch пострадала от большого числа загрузок при путешествии по открытому миру. Увидеть это можно в наглядном сравнении или удостовериться лично — порт стал доступен с сегодняшнего дня.

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На актуальных платформах, включая PC, игроки могут выйти из Хогвартса и дойти до какого-либо магазина в Хогсмиде без загрузок. В версии на Nintendo Switch при входе в Хогсмид появится подзагрузка длиной в 30-50 секунд. Причём она ожидает и при попытке зайти в магазин — вместо простого открытия двери появляется кнопка действия с последующей подзагрузкой интерьера.

Что касается других технических деталей, то визуальная составляющая проигрывает другим консолям, а иногда могут появиться артефакты изображения. Текстуры пострадали от низкого качества, а лучше всего выполнены лица персонажей. Впечатление могут испортить «пикселизованные» волосы, но в итоге все компромиссы помогли достичь стабильных 30 FPS.