Открытый мир Hogwarts Legacy на Nintendo Switch пострадал от подзагрузок
Версия Hogwarts Legacy для Nintendo Switch пострадала от большого числа загрузок при путешествии по открытому миру. Увидеть это можно в наглядном сравнении или удостовериться лично — порт стал доступен с сегодняшнего дня.
На актуальных платформах, включая PC, игроки могут выйти из Хогвартса и дойти до какого-либо магазина в Хогсмиде без загрузок. В версии на Nintendo Switch при входе в Хогсмид появится подзагрузка длиной в 30-50 секунд. Причём она ожидает и при попытке зайти в магазин — вместо простого открытия двери появляется кнопка действия с последующей подзагрузкой интерьера.
Что касается других технических деталей, то визуальная составляющая проигрывает другим консолям, а иногда могут появиться артефакты изображения. Текстуры пострадали от низкого качества, а лучше всего выполнены лица персонажей. Впечатление могут испортить «пикселизованные» волосы, но в итоге все компромиссы помогли достичь стабильных 30 FPS.
Hogwarts Legacy вышла в начале этого года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series, а позднее добралась до консолей прошлого поколения. Как ни странно, магическое приключение не попало в номинанты на звание «Игры года» на The Game Awards 2023.