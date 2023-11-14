Анонс номинантов The Game Awards 2023 вызывал острые споры в сети

Вчера, 13 ноября, был оглашён список номинантов на церемонию The Game Awards 2023 — он вызывал огромные споры среди пользователей в сети.

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В особенности «досталось» категории «Игра года», куда не включили Starfield и Final Fantasy XVI. Многим игрокам было особенно обидно за последнюю, поскольку им понравилось творение Square Enix, которое к тому же на релизе получило положительные оценки СМИ.

Часть пользователей отметила, что из главной категории стоило убрать Resident Evil 4 (2023), поскольку формально это не новая игра — вместо неё как раз предлагали поставить FF16 или Starfield.

Некоторые фанаты расстроились отсутствию среди «главных» участников Hogwarts Legacy, а другие остались в недоумении из-за присутствия в списке Alan Wake 2 и Marvel’s Spider-Man 2.

При этом почти все фанаты сошлись во мнении, что Baldur’s Gate III находится «на своём месте» в списке участников на игру года.

Некоторые с сарказмом отнеслись и к другим категориям. К примеру, бывший сотрудник Bungie Гриффин Беннетт иронично прокомментировал категорию «Лучшей поддержки сообщества», где очутилась Destiny 2.

По его словам, «качество работы не имеет значения», поскольку в конце-концов человек представляет для той или иной студии лишь очередную «цифру» без индивидуальности. Судя по всему, так он напомнил о недавних увольнениях в Bungie.

Многие хотели, чтобы проблемы массовых увольнений в индустрии как раз прокомментировал ведущий The Game Awards 2023 Джефф Кили, но тот не стал этого делать.