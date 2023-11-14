Нейросеть воссоздала отмененный шутер по вселенной StarCraft

В далеком 2002 году студия Blizzard начала разработку шутера по вселенной StarCraft — « StarCraft: Ghost ». Игра должна была выйти на PlayStation 2, GameCube и Xbox, но попала в производственный ад, получила многочисленные переносы и в конце концов была отменена.

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Многие годы невышедший проект будоражил умы фанатов, рождая многочисленные споры и фантазии. Блогер Finta Simon с помощью нейросети Midjourney попробовал воссоздать геймплей игры, каким он мог бы быть сегодня. Получился мрачный космический шутер, в который, безусловно, захочется поиграть всем ценителям вселенной StarCraft.