Появился трейлер второго сезона «Вторжений» в Mortal Kombat 1

NetherRealm Studios опубликовала свежий трейлер Mortal Kombat 1, посвящённый второму сезону «Вторжений» под названием Season of the Blood Moon. Он уже в разгаре и продлится до 11 декабря.

Season of the Blood Moon посвятили вампирше Нитаре, которую в этот раз озвучила известная актриса Меган Фокс. Игрокам доступны новая локация, сражения с боссами и косметика. Напомним, что полученные во время прохождения «Вторжений» награды можно использовать в основной игре.