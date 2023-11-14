Власти хотят «приземлить» иностранные онлайн-игры в России

«Единый регулятор азартных игр» (ЕРАИ) разрабатывает законопроект, который обяжет разработчиков открывать в РФ представительства, перенести серверную инфраструктуру, платить сбор.

Минцифры, Роскомнадзор, ФНС, Минэкономики, а также представители игровых компаний «1С», Lesta Games, VK Play, Организации развития видеоигровой индустрии (РВИ) обсудили перспективы реализации инициативы по переносу серверов зарубежных компаний, разрабатывающих онлайн-игры, в РФ, а также по созданию регулятора для них, узнал «КоммерсантЪ».

Однако вице-премьер Дмитрий Чернышенко «посчитал идеи сырыми» и распорядился их доработать, рассказал источник издания.

При Минцифры будет организована рабочая группа из представителей российских разработчиков видеоигр: они должны сформулировать ключевые для отрасли определения и «четко прописать различия между онлайн-казино и играми».