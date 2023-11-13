Стали известны номинанты на «Игру года» на The Game Awards 2023

Организаторы игровой выставки The Game Awards 2023 объявили всех номинантов в различных категориях. За главный приз и звание «Игры года» поборются сразу шесть проектов, среди которых сразу две новинки этой осени (Alan Wake 2 и «Человек-паук 2»), два проекта Nintendo (Super Mario Bros. Wonder и Zelda: Tears of the Kingdom), а также ремейк Resident Evil 4 и нашумевшая Baldur's Gate 3.