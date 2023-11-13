Вышли первые обзоры PlayStation Portal — портативной консоли Sony

Это устройство предназначено только для фанатов PlayStation, которым нужен простой инструмент для стриминга игр у себя дома. Оно подойдёт для игры, когда занят телевизор, или когда вы отправляетесь в спальню или ванную комнату. Но $ 200 — это очень дорогое предложение за подобный гаджет, особенно когда на рынке есть много других вариантов.