Мод на DLSS для GTA 5 позволит увеличить частоту кадров в два раза

В 2015 году Grand Theft Auto V вышла на PC, поэтому в ней нет актуальных технологий. Одну из таких, а именно DLSS, решил добавить в игру создатель модификаций PureDark — ранее он сделал аналогичный мод для Starfield.

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Первые результаты можно увидеть в ролике. Для реализации DLSS пришлось исправить сотни шейдеров, чтобы у них появился вектор движения. Он необходим для генерации кадров, а в меню модификации можно выбрать необходимое разрешение для апскейла.

PureDark отмечает, что с DLSS в большинстве случаев получается удвоить частоту кадров за счёт снижения нагрузки на процессор. Также модификация работает с мультиплеерным клиентом FiveM и фанатскими патчами для улучшения графики.