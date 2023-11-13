Если мы давно не слышали новостей о постапокалиптической выживалке DayZ, это не значит, что игра предана забвению. Судя по успехам в Steam, игра переживает свой золотой век. По данным SteamDB, несколько часов назад удалось установить рекорд посещаемости: одновременно в DayZ оказалось 69 449 игроков.

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Уже несколько месяцев количество игроков DayZ постепенно, но неуклонно растёт. Этом способствуют регулярные обновления. В частности, патч 1.23 улучшил внешний вид неба и добавил новые предметы. В конце октября выпущен успешный набор с Dying Light 2, а участие в распродаже в честь Хэллуоина помогла привлечь новых игроков.

DayZ установила новый рекорд посещаемости в Steam - фото 1

Игроки выражают одобрение действиям разработчиков оценками в Steam. В последнее время они поднялись до очень положительных: игру рекомендует 87% покупателей.