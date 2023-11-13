DayZ установила новый рекорд посещаемости в Steam
Если мы давно не слышали новостей о постапокалиптической выживалке DayZ, это не значит, что игра предана забвению. Судя по успехам в Steam, игра переживает свой золотой век. По данным SteamDB, несколько часов назад удалось установить рекорд посещаемости: одновременно в DayZ оказалось 69 449 игроков.
Уже несколько месяцев количество игроков DayZ постепенно, но неуклонно растёт. Этом способствуют регулярные обновления. В частности, патч 1.23 улучшил внешний вид неба и добавил новые предметы. В конце октября выпущен успешный набор с Dying Light 2, а участие в распродаже в честь Хэллуоина помогла привлечь новых игроков.
DayZ установила новый рекорд посещаемости в Steam - фото 1
Игроки выражают одобрение действиям разработчиков оценками в Steam. В последнее время они поднялись до очень положительных: игру рекомендует 87% покупателей.
Напомним, что DayZ дебютировала в раннем доступе на РС в 2013 году. Там она задержалась на пять лет, а ещё через год, в 2018 году, появились версии для PlayStation 4 и Xbox One. А студия Bohemia Interactive уже работает над DayZ 2. Правда, этот проект выйдет только после Arma 4.