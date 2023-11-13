Разработчики ответили, когда покажут геймплей «Смуты»

Геймплей «Смуты» покажут после доработки анимаций и боевой системы
Авторы российской ролевой игры «Смута» ответили на новые вопросы фанатов. Выяснились интересные детали о текущем состоянии игры, боевой системе и других аспектах.
- Дополнительный пятый образ (аналог класса с уникальными способностями) пока будет доступен исключительно по предзаказу;
- В ближайших планах у разработчиков демонстрация игрового процесса, однако перед этим будут доработаны анимации и боевая система;
- Некоторые из механик до сих пор не показывали или даже не раскрывали, поскольку они полируются, либо на их демонстрацию пока нет времени;
- К озвучиванию привлечены профессиональные актёры дубляжа, а закадровый голос подарил Денис Беспалый — он озвучивает Кристиана Бейла в фильмах, а в играх известен за роль Натана Дрейка в Uncharted;
- Системные требования игрокам показались высокими, но на рекомендованных можно играть в 2К при 60 FPS — в Full HD требования будут меньше, но окончательно станет известно после оптимизации.
Также разработчики рассказали, что показанные в трейлерах анимации не финальные — над ними продолжается работа. Это же касается и боевой системы: в роликах были надписи о комбо и успешных ударах, но на релизе их не будет.
«Смута» выйдет 26 февраля 2024 года на PC. Игра доступна для предзаказа в VK Play, а ранее разработчики подробнее рассказали про открытый мир и боевую систему.