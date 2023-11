Известный игрок Elden Ring помог победить финального босса уже 5 тысяч раз

Игрок Elden Ring по прозвищу Let Me Solo Them известен за помощь в убийстве финального босса ролевого приключения. Теперь он отчитался о том, что помог убить Радагона из Золотого порядка уже пять тысяч раз. На это у него ушло полтора года, но, судя по всему, теперь Let Me Solo Them откажется от помощи игрокам.

© Скриншот

Он заявил, что для него это был полезный опыт. Let Me Solo Them искренне благодарен тем игрокам, которые решили призвать его в трудную минуту, но отметка в 5000 побед знаменует собой «окончание главы».

Не стоит путать игрока с ещё одним известным мастером Elden Ring под ником Let Me Solo Her. Он помогает побеждать только Малению, за что даже получил памятный меч от Bandai Namco. Возможно, когда-то издатель игры наградит и Let Me Solo Them.