Известный игрок Elden Ring помог победить финального босса уже 5 тысяч раз
Игрок Elden Ring по прозвищу Let Me Solo Them известен за помощь в убийстве финального босса ролевого приключения. Теперь он отчитался о том, что помог убить Радагона из Золотого порядка уже пять тысяч раз. На это у него ушло полтора года, но, судя по всему, теперь Let Me Solo Them откажется от помощи игрокам.
Он заявил, что для него это был полезный опыт. Let Me Solo Them искренне благодарен тем игрокам, которые решили призвать его в трудную минуту, но отметка в 5000 побед знаменует собой «окончание главы».
Не стоит путать игрока с ещё одним известным мастером Elden Ring под ником Let Me Solo Her. Он помогает побеждать только Малению, за что даже получил памятный меч от Bandai Namco. Возможно, когда-то издатель игры наградит и Let Me Solo Them.
Сейчас FromSoftware трудится над крупным дополнением для Elden Ring. Оно называется Shadow of the Erdtree, а разработка «идёт гладко». Если верить последним слухам, то увидеть DLC можно будет уже в феврале 2024 года.