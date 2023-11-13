Sony запатентовала систему возвращения в абсолютно любой момент игры

Как обратили внимание СМИ, Sony запатентовала новую функцию для консолей PlayStation, позволяющую перейти к любому моменту в той или иной игре. Патент под названием «Потоковая передача контента с запуском игрового процесса» позволит геймерам переключаться на тот или игровой сегмент в любой момент вне зависимости от наличия функции быстрого сохранения.

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Согласно документам, функция будет создавать в играх некие триггерные точки, к которым впоследствии и смогут вернуться пользователи. Наиболее полезной опция будет в играх с разветвлённым сюжетом в духе Detroit: Become Human, где от одного выбора зависит дальнейшее развитие событий. Кроме того, возвращение в ранее пройденные места поможет и авторам контента для создания скриншотов, записей сражений с боссами и другому взаимодействию с игрой.