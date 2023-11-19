5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить

В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Именно поэтому портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.

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Colony Ship

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Из раннего доступа Steam вышла новая хардкорная CRPG от авторов Age of Decadence: на этот раз они решили попробовать себя в научной фантастике. События Colony Ship целиком разворачиваются на огромном космическом корабле, который находится в пути к далекой планете. Путешествие рассчитано на сотни лет, из-за чего корабль-колония стал фактически миниатюрным государством, внутри которого бурлят противоречия и политические интриги.

Steam

Sanabi

Sanabi — красивый экшен-платформер в сеттинге киберпанка, напоминающий нечто среднее между Katana Zero и SpeedRunners. От последней игра взяла механику крюка-кошки, важна не только в сражениях, но и в исследовании мира. На этой неделе вышло немало похожих игр, однако проработанный пиксель-арт и отличный эмбиент-саундтрек выделяют Sanabi на фоне прочих. Игра вышла из раннего доступа, за время которого собрала тысячи положительных отзывов.

Steam

Super Wooden GP 2

Старомодная изометрическая гонка, немного похожая на Art of Rally — только в VHS-стилистике. Super Wooden GP 2 предпочитает аркадный подход к ралли-заездам, и очевидно разработана людьми, которые души не чают в автомобилях. В игре доступны 180 машин, огромное разнообразие режимов и много возможностей педантично ковыряться в параметрах каждого авто. Многопользовательские заезды по Сети и за одним экраном тоже поддерживаются.

Steam

Erra: Exordium

Еще один пиксельный платформер, но совсем непохожий на Sanabi по атмосфере. Erra: Exordium — мрачное дизельпанк-приключение, сильно вдохновленное шумерско-аккадской мифологией. Игра ощущается неторопливой, с акцентом на осторожный менеджмент ресурсов и исследование мира.

Steam

Sebil Engineering

Sebil Engineering на бумаге посвящена отладке дорожного трафика, но на практике у нее гораздо больше общего с ClusterTruck или Lemmings, нежели Transport Tycoon. Игроку предстоит править прокладку дорог по мере того, как бесконечный поток машин врезается в препятствия или падает в бездну. Из-за безумной физики и зрелища того, как мириады низкополигональных машин попадают в нелепые аварии, проигрывать в Sebil Engineering ничуть не скучнее, чем выигрывать.