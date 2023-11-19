5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить
В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Именно поэтому портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.
Colony Ship
Из раннего доступа Steam вышла новая хардкорная CRPG от авторов Age of Decadence: на этот раз они решили попробовать себя в научной фантастике. События Colony Ship целиком разворачиваются на огромном космическом корабле, который находится в пути к далекой планете. Путешествие рассчитано на сотни лет, из-за чего корабль-колония стал фактически миниатюрным государством, внутри которого бурлят противоречия и политические интриги.
Sanabi
Sanabi — красивый экшен-платформер в сеттинге киберпанка, напоминающий нечто среднее между Katana Zero и SpeedRunners. От последней игра взяла механику крюка-кошки, важна не только в сражениях, но и в исследовании мира. На этой неделе вышло немало похожих игр, однако проработанный пиксель-арт и отличный эмбиент-саундтрек выделяют Sanabi на фоне прочих. Игра вышла из раннего доступа, за время которого собрала тысячи положительных отзывов.
Super Wooden GP 2
Старомодная изометрическая гонка, немного похожая на Art of Rally — только в VHS-стилистике. Super Wooden GP 2 предпочитает аркадный подход к ралли-заездам, и очевидно разработана людьми, которые души не чают в автомобилях. В игре доступны 180 машин, огромное разнообразие режимов и много возможностей педантично ковыряться в параметрах каждого авто. Многопользовательские заезды по Сети и за одним экраном тоже поддерживаются.
Erra: Exordium
Еще один пиксельный платформер, но совсем непохожий на Sanabi по атмосфере. Erra: Exordium — мрачное дизельпанк-приключение, сильно вдохновленное шумерско-аккадской мифологией. Игра ощущается неторопливой, с акцентом на осторожный менеджмент ресурсов и исследование мира.
Sebil Engineering
Sebil Engineering на бумаге посвящена отладке дорожного трафика, но на практике у нее гораздо больше общего с ClusterTruck или Lemmings, нежели Transport Tycoon. Игроку предстоит править прокладку дорог по мере того, как бесконечный поток машин врезается в препятствия или падает в бездну. Из-за безумной физики и зрелища того, как мириады низкополигональных машин попадают в нелепые аварии, проигрывать в Sebil Engineering ничуть не скучнее, чем выигрывать.