Выяснилось, когда может состояться релиз Dragon Age: Dreadwolf

На странице старшего аниматора кинематографических роликов EA Кевина Скотта обнаружили упоминание о релизе Dragon Age: Dreadwolf в 2024 году.

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Для Dreadwolf Скотт занимался анимацией персонажей с помощью технологии захвата движений и работы «вручную» — в описании должности как раз и упоминается дата релиза, хотя дополнительных деталей по этому поводу не огласили.

Официально точной даты релиза у новой части серии пока что нет вообще, а инсайдеры расходятся во мнении о сроках выхода. К примеру, в августе этого года ведущий подкаста Game Mess Джефф Грабб утверждал, что новинку сдвинули на лето 2024-го. При этом он не исключил и дальнейших «переездов».

Кстати, в начале текущего ноября стало известно, что потерявшие ранее работу тестеры игры из Keywords Studios планируют провести забастовку перед офисом BioWare.