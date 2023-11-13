Выяснилось, когда может состояться релиз Dragon Age: Dreadwolf

Релиз Dragon Age Dreadwolf может состояться в 2024 году
На странице старшего аниматора кинематографических роликов EA Кевина Скотта обнаружили упоминание о релизе Dragon Age: Dreadwolf в 2024 году.
Для Dreadwolf Скотт занимался анимацией персонажей с помощью технологии захвата движений и работы «вручную» — в описании должности как раз и упоминается дата релиза, хотя дополнительных деталей по этому поводу не огласили.
Официально точной даты релиза у новой части серии пока что нет вообще, а инсайдеры расходятся во мнении о сроках выхода. К примеру, в августе этого года ведущий подкаста Game Mess Джефф Грабб утверждал, что новинку сдвинули на лето 2024-го. При этом он не исключил и дальнейших «переездов».
Кстати, в начале текущего ноября стало известно, что потерявшие ранее работу тестеры игры из Keywords Studios планируют провести забастовку перед офисом BioWare.
Недавно BioWare ещё показала свежий тизер новой части Mass Effect, релиза которой инсайдеры и вовсе ожидают в 2026-м или даже 2029-м году.