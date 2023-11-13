Продажи Modern Warfare 3 сильно уступают предыдущей части

Глава портала GamesIndustry.biz. Кристофер Дринг рассказал, что стартовые продажи Call of Duty: Modern Warfare III (2023) в рознице Британии уступили показателям Call of Duty: Modern Warfare II (2022).

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Полного нового чарта пока нет, однако известно, что MW3 продаётся на 25% хуже своей прошлогодней предшественницы. Большая часть показателей приходится на версию для PlayStation 5 — 72%. На платформах Xbox продажи составили 20%, а на PS4 — 8%.

При этом Дринг отметил, что данные о цифровых продажах должны изменить ситуацию. Аналитик не огласил теорию о причинах падения продаж нового шутера франшизы, но она наверняка связана с «прохладным» приёмом игры со стороны критиков и игроков.

В частности, пользователей расстроила короткая сюжетная кампания, которая показалась многим невыразительной — её можно пройти за 3-5 часов.

Недавно оценки шутера появились и в Steam, причём сейчас они «В основном отрицательные» — рейтинг одобрения на платформе упал уже до 28%. Фанаты в рецензиях пожаловались на местный зомби-режим, вылеты и завышенную стоимость MW3 в 70 долларов. При этом мультиплеерный режим многие оценили довольно высоко.

Вероятно, что проблемы игры связаны со сложной разработкой — о ней успел поведать журналист Джейсон Шрайер.