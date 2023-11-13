Популярные хоррор-ролики порноактрисы из TikTok превратили в игру

Создатели FAITH: The Unholy Trinity и Monster Prom представили демо новинки Excuse Me Sir, которую они создаютна основе популярных роликов звезды TikTok и порноактрисы Молли Мун.

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Видео Мун для TikTok представляли своеобразную пародию на мобильную игру прошлых лет и релизы 1990-х, где девушка приглашала пользователя к себе домой и затем «пожирала» его — или герой погибал каким-то иным способом.

Видео стали очень популярными на площадке из-за жутковатой атмосферы, поэтому в итоге данную идею решили превратить в полноценную игру с той же Мун в главной роли.

Новинка предложит игрокам новый сюжет (за его создание тоже отвечала Мун), художественную атмосферу в духе тех же роликов и геймплей в стиле point-and-click с разными выборами в истории. В процессе можно будет собирать предметы и взаимодействовать с окружением.

В сюжете пользователей ожидает несколько концовок, а над созданием артов для игры работал автор Siren Head Тревор Хендерсон. В создании новинки ещё участвовал и один из авторов сборника Dread X CollectionGame.