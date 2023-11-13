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Креативный директор Insomniac не отрицает кроссовер Человека-паука и Росомахи в играх

Креативный директор Insomniac Games Брайан Интихар в недавнем интервью поговорил про разработку игры о Росомахе и её связи с «Человеком-пауком 2». Интихар подчеркнул, что у разработчиков нет первоочерёдной цели сделать кроссовер между героями.

В Insomniac прокомментировали возможный кроссовер Человека-паука и Росомахи
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Единственное, чего хотят добиться авторы на данный момент — выпустить хорошую, даже «лучшую» игру про Росомаху. Уже после этого можно будет обдумывать что-то ещё.

Давайте позволим команде разработки «Росомахи» просто делать свою работу. Если что-то получится в будущем, то отлично, но прямо сейчас давайте просто дадим сделать лучшую игру про Росомаху.

Согласно многочисленным сливам и слухам, «Росомаха» выйдет в 2024 году. Официально об этом ещё не объявляли. За разработку отвечает Insomniac Games.

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