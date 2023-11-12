Анонсирован второй мэйджор по Counter-Strike 2 — он впервые пройдёт в Китае

Турнирный оператор Perfect World анонсировал второй большой мэйджор по Counter-Strike 2 — Shanghai Major 2024. Он состоится в Шанхае во второй половине следующего года, точного расписания выступлений команд пока нет. Это будет уже второй чемпионат мира, который пройдёт на версии CS2, которая заменила CS:GO.