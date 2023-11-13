В Mortal Kombat 1 добавят еще одного бойца из 90-х

Датамайнер под ником Interloko рассказал, кого из олдскульных бойцов собираются добавить в Mortal Kombat 1. Информацию удалось найти в файлах игры.

© Cq.ru

В новую часть файтинга в качестве камео-бойца добавят Камелеону. Ранее героиня появлялась в Mortal Kombat Trilogy и была эксклюзивом для Nintendo 64. Камелеона может менять цвета и копировать способности других бойцов: Китаны, Милины и Джейд.