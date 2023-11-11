Ютубер Testing Games сравнил производительность RX 7800 XT и RTX 3090 Ti в 10 популярных играх в разрешении 1440p и ужаснул своих зрителей результатом эксперимента. Учитывая, что видеокарта AMD стоит около $ 500, а кандидат от NVIDIA аж на $ 800 дороже, геймеры ждали уверенной победы RTX 3090 Ti в данном состязании. Однако в зависимости от игры RX 7800 XT уступала конкуренту в среднем всего на 10-20 FPS, что довольно мало. Вот как на ролик отреагировали зрители: Обычно вы платите на 100 долларов больше за 10 FPS. А тут за 10-20 кадров надо отдать на 800 долларов больше. Это смешно. Единственная причина, по которой я смотрю видео про 7800 X — это увидеть, как моя карта соревнуется с этими дорогими. И я всегда рад, что выбрал именно ее. 7800 XT выдает на 20% меньше кадров в секунду, но почти в 3 раза дешевле, я думаю, что выбор очевиден. 7800 XT действительно отличная видеокарта за такую цену. Ранее эксперты назвали топ-12 лучших видеокарт в 2023 году. Заглавное фото: @bondarts