$92.05+0.1398.32-0.09

Эксперты назвали топ-12 лучших видеокарт в 2023 году

Эксперты из издания Tom’s Hardware составили топ-12 лучших игровых видеокарт в 2023 году. Журналисты учитывали стоимость, производительность, эффективность и доступность. Пять позиций занимают видеокарты от AMD, пять от NVIDIA и две от Intel.

Эксперты назвали топ-12 лучших видеокарт в 2023 году
© Tom's Hardware

Первое место отошло GeForce RTX 4090 от NVIDIA, которая в России стоит свыше 200 тысяч рублей. В список также вошла RX 7800 XT от AMD, которая по цене и производительности фактически заменяет предыдущее поколение RX 6800 XT.

Топ-12 лучших видеокарт в 2023 году:

  1. GeForce RTX 4090
  2. Radeon RX 7900 XTX
  3. Radeon RX 7600
  4. GeForce RTX 4070
  5. GeForce RTX 4060
  6. Radeon RX 7800 XT
  7. Radeon RX 7900 XT
  8. Radeon RX 6700 XT
  9. Intel Arc A750
  10. GeForce RTX 4080
  11. GeForce RTX 4060
  12. Ti Intel Arc A380.