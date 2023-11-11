Эксперты назвали топ-12 лучших видеокарт в 2023 году
Эксперты из издания Tom’s Hardware составили топ-12 лучших игровых видеокарт в 2023 году. Журналисты учитывали стоимость, производительность, эффективность и доступность. Пять позиций занимают видеокарты от AMD, пять от NVIDIA и две от Intel.
Первое место отошло GeForce RTX 4090 от NVIDIA, которая в России стоит свыше 200 тысяч рублей. В список также вошла RX 7800 XT от AMD, которая по цене и производительности фактически заменяет предыдущее поколение RX 6800 XT.
Топ-12 лучших видеокарт в 2023 году:
- GeForce RTX 4090
- Radeon RX 7900 XTX
- Radeon RX 7600
- GeForce RTX 4070
- GeForce RTX 4060
- Radeon RX 7800 XT
- Radeon RX 7900 XT
- Radeon RX 6700 XT
- Intel Arc A750
- GeForce RTX 4080
- GeForce RTX 4060
- Ti Intel Arc A380.