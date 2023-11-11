Стример заплатит $500 тысяч тому, кто даст ему сыграть в GTA 6 раньше выхода

Издание Dexerto заявило, что популярный стример Адин Росс готов заплатить 500 тысяч долларов (около 46 млн рублей) тому, кто даст ему сыграть в GTA 6 раньше официального выхода.

Братан, тебя снова обманут. Бро тратит 200 тысяч на песни от ИИ, 2 миллиона на азартные игры и 500 тысяч на раннюю версию GTA 6… Инвестирует ли он в вещи, которые принесут ему деньги, или как это работает? GTA 6 могли анонсировать раньше срока из-за утечки — в Rockstar ищут «крысу» Другие отметили, что слив копии GTA 6 повлечет за собой судебный иск со стороны Rockstar, что может «аукнутся» блогеру огромным штрафом.