Стример заплатит $500 тысяч тому, кто даст ему сыграть в GTA 6 раньше выхода
Издание Dexerto заявило, что популярный стример Адин Росс готов заплатить 500 тысяч долларов (около 46 млн рублей) тому, кто даст ему сыграть в GTA 6 раньше официального выхода.
Подписчики Росса высмеяли предложение стримера. Ранее он потратил 200 тысяч долларов на эксклюзивный трек Канье Уэста и Трэвиса Скотта, который оказался фальшивкой от нейросети.
Братан, тебя снова обманут. Бро тратит 200 тысяч на песни от ИИ, 2 миллиона на азартные игры и 500 тысяч на раннюю версию GTA 6… Инвестирует ли он в вещи, которые принесут ему деньги, или как это работает? GTA 6 могли анонсировать раньше срока из-за утечки — в Rockstar ищут «крысу» Другие отметили, что слив копии GTA 6 повлечет за собой судебный иск со стороны Rockstar, что может «аукнутся» блогеру огромным штрафом.
Вряд ли кто-то из разработчиков пойдет на столько рискованный шаг. Rockstar пообещала выпустить первый трейлер GTA 6 в начале декабря. Вполне возможно, что ролик представят на TGA 2023, которая пройдет 7 декабря. Заглавное фото: Championat