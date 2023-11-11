Покупателей PlayStation 5 Slim предупредили о проблеме с дисководом
В будущем у всех консолей PlayStation 5 Slim могут перестать работать дисководы из-за отключения онлайн-сервисов Sony. Об этом сообщает издание Wccftech, ссылаясь на пользователя X (Twitter) Does It Play.
Does It Play обратил внимание, что после каждого сброса настроек PlayStation 5 Slim просит заново зарегистрировать дисковод в интернете. В будущем это может привести к проблеме, поскольку со временем Sony отключает онлайн-сервисы неактуальных продуктов. Когда это случится с сервисами PlayStation 5 Slim, пользователи не смогу активировать дисководы своих консолей.
Wccftech информирует, что данная проблема распространяется как на версию PlayStation 5 Slim без комплектного дисковода, так и с ним.
«Это определенно плохая новость. Впрочем, мы надеемся, что Sony рассмотрит эту проблему и решит ее в будущем. Проблема станет еще актуальнее, когда PlayStation 5 Slim полностью заменит стартовые ревизии консолей и в магазинах не останется моделей со встроенным дисководом», – пишет Wccftech.