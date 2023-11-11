Покупателей PlayStation 5 Slim предупредили о проблеме с дисководом

В будущем у всех консолей PlayStation 5 Slim могут перестать работать дисководы из-за отключения онлайн-сервисов Sony. Об этом сообщает издание Wccftech, ссылаясь на пользователя X (Twitter) Does It Play.

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Does It Play обратил внимание, что после каждого сброса настроек PlayStation 5 Slim просит заново зарегистрировать дисковод в интернете. В будущем это может привести к проблеме, поскольку со временем Sony отключает онлайн-сервисы неактуальных продуктов. Когда это случится с сервисами PlayStation 5 Slim, пользователи не смогу активировать дисководы своих консолей.

Wccftech информирует, что данная проблема распространяется как на версию PlayStation 5 Slim без комплектного дисковода, так и с ним.