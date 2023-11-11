Журналист рассекретил причины провала новой Call of Duty

Разработка новой Call of Duty: Modern Warfare III, которая получила самые низкие оценки от критиков за всю историю серии, сопровождалась большими производственными трудностями, что и привело к ее низкому качеству на выходе. Об этом в своем новом материале сообщил известный инсайдер и журналист издания Bloomberg Джейсон Шрайер.

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Главной проблемой, с которой столкнулись разработчики, оказался сжатый срок подготовки игры. На ее создание издатель Activision Blizzard отвел студии Sledgehammer Games 16 месяцев, что вдвое меньше времени, за которое создавались предыдущие части Call of Duty.

Другой проблемой стала нечеткая формулировка директив от руководства, а также неоднозначное позиционирование проекта в целом. Например, одним сотрудникам Modern Warfare III была представлена как дополнение. Другие же разработчики представляли новинку как полноценную часть Call of Duty.