В Steam можно бесплатно попробовать онлайн-шутер про Первую мировую войну

В Steam стартовала акция, в рамках которой можно бесплатно сыграть в Isonzo — мультиплеерный шутер в сеттинге Первой мировой войны. Игра доступна до 13 ноября. Это уже третий (после Verdun и Tannenberg) шутер про Первую мировую от команд M2H и Blackmill Games. На этот раз игра посвящена итальянскому фронту и альпийским горам.