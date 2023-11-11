В Steam можно бесплатно попробовать онлайн-шутер про Первую мировую войну
В Steam стартовала акция, в рамках которой можно бесплатно сыграть в Isonzo — мультиплеерный шутер в сеттинге Первой мировой войны. Игра доступна до 13 ноября. Это уже третий (после Verdun и Tannenberg) шутер про Первую мировую от команд M2H и Blackmill Games. На этот раз игра посвящена итальянскому фронту и альпийским горам.
"Серия напряженных многопользовательских шутеров от первого лица с максимально достоверными событиями Первой Мировой. Благодаря пристальному вниманию разработчиков ко всему — оружию, униформам и даже изгибам траншей — вы полностью погрузитесь в атмосферу разных сражений великой войны". Описание из Steam
Игроки смогут принять участие в исторических наступлениях: от шестой битвы при Изонцо до Карательной экспедиции. Бои развернутся в предгорных крепостях, окопах в горах и на улицах городов, при этом отражая ход реальных событий. Как заверяют разработчики, все воссоздано на основе реальных исследований и экспедиций: от звуковых эффектов и униформы, до домов, виноградников и окопов.