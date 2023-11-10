Авторы российской RPG «Смута» рассказали про внешний вид и роли героя

Разработчики российской ролевой игры «Смута» решили ответить на частый вопрос, появившийся после открытия предзаказа. Фанатам объяснили, как будет реализована система одежды и ролей Юрия Милославского, который получит уникальный наряд за покупку предзаказа.

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Как оказалось, отыгрыш роли зависит от образа персонажа: шиш, ратник, наемник или стрелец. Сравнивать их с классами героя из других игр нельзя, ведь образ будет влиять на отношение окружающих к Юрию, а вместе с этим и на способы преодоления различных вызовов. Наряды передают дух эпохи Смутного времени.

Изначально игрокам доступен один образ, но по мере прохождения коллекция пополняется — одежду можно сменить в специальных местах. Главными отличиями образа стали классы, виды оружия, а также атакующие и защитные способности. Например, в одной одежде можно стрелять из пистолета, а в другой быстрее вылечиться или стать выносливее.

«Смута» выйдет 26 февраля 2024 года на PC. В дальнейшем разработчики подробнее расскажут об уникальных способностях каждого образа, в том числе и пятого, который будет доступен исключительно по предварительному заказу.