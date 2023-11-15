Как включать и отключать тактическую стойку в Modern Warfare 3
В Modern Warfare 3 появилась любопытная механика — т.н. тактическая стойка, которая выступает альтернативой прицеливанию и стрельбе от бедра. Портал PC Gamer рассказал, как работает тактическая стойка, как она включается и как можно отключить ее в настройках игры.
Что такое тактическая стойка
Тактическая стойка — нечто среднее между стрельбой от бедра и прицеливанием. Если вы когда-нибудь пользовались гибридным прицелом на оружии, то сразу поймете, о чем речь: ощущения очень схожие. Разница лишь в том, что стойка снижает разброс пуль. Чтобы войти в тактическую стойку, нужно нажать V на клавиатуре или вниз на крестовине геймпада.
Тактическая стойка автоматически включается при прицеливании в подкате, благодаря чему механикой можно пользоваться по-разному. Она пригодится как для перестрелок в тесных пространствах, так и, например, для стрельбы из снайперской винтовки в ближнем бою.
Как отключить тактическую стойку
- Нажмите на F3, чтобы перейти в меню быстрых настроек, или кликните на значок шестеренки в правом верхнем углу главного меню.
- Перейдите на вкладку «Клавиатура и мышь» (или «Контроллер») и кликните на последний пункт справа — «Игровой процесс».
- Пролистайте меню вниз до опции «Активация тактической стойки».
- Отключите опцию.