Как включать и отключать тактическую стойку в Modern Warfare 3

В Modern Warfare 3 появилась любопытная механика — т.н. тактическая стойка, которая выступает альтернативой прицеливанию и стрельбе от бедра. Портал PC Gamer рассказал, как работает тактическая стойка, как она включается и как можно отключить ее в настройках игры.

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Что такое тактическая стойка

Тактическая стойка — нечто среднее между стрельбой от бедра и прицеливанием. Если вы когда-нибудь пользовались гибридным прицелом на оружии, то сразу поймете, о чем речь: ощущения очень схожие. Разница лишь в том, что стойка снижает разброс пуль. Чтобы войти в тактическую стойку, нужно нажать V на клавиатуре или вниз на крестовине геймпада.

Тактическая стойка автоматически включается при прицеливании в подкате, благодаря чему механикой можно пользоваться по-разному. Она пригодится как для перестрелок в тесных пространствах, так и, например, для стрельбы из снайперской винтовки в ближнем бою.

Как отключить тактическую стойку