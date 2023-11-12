Почему закрылась Overwatch League?

Сообщество Overwatch потрясла неожиданная новость: Blizzard объявила о закрытии Overwatch League, существовавшей с 2016 года. Киберспортивная лига, участие в которой стоило десятки миллионов долларов, всегда считалась амбициозной задумкой — но отчасти она была обречена на провал с самого начала. Портал gamesindustry.biz рассказал, что привело к краху Overwatch League.

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Blizzard рассчитывала, что Overwatch League будет состоять из городских франшиз по всему мира, каждая из которых принадлежала бы тому или иному собственнику. По задумке, они же должны были взять на себя строительство больших киберспортивных арен для привлечения широкой аудитории на живых соревнованиях.

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По сути, концепция повторяла бизнес-модель многих традиционных видов спорта в США. Идея смелая, но никто никогда не мог однозначно сказать, можно ли назвать ее хорошей, однако Overwatch League действительно привлекла внимание инвесторов. К лиге присоединились 20 команд, причем каждая из них заплатила за слот от 20 до 50 млн долларов.

Steam

Отчасти в крахе профессиональной лиги виновата пандемия. Как и в случае многих других амбициозных провалов недавнего времени, карантин и самоизоляция помешали планам по строительству арен в домашних городах команд. А без стадионов Overwatch League, по сути, была просто еще одной киберспортивной лигой. Надежда на то, что вокруг команд сформируются локальные фанатские базы, так и не сбылась.

На фиаско также повлияла негативная репутация Activision Blizzard: из-за череды скандалов от лиги в самый ответственный момент отвернулись крупные рекламодатели. Издатель не смог никак монетизировать соревнования. Overwatch League никогда не приносила достаточно прибыли, чтобы оправдать большие затраты на франчайзинг или хотя бы продолжительный интерес самой Activision Blizzard.

Наконец, важно понимать, что свою роль сыграли проблемы самой игры. Это проблема, характерная только для киберспорта. Организаторам футбольного турнира не нужно переживать о том, как обычные игроки примут последнее обновление правил. А вот Overwatch было тяжело поддерживать стабильно высокие просмотры профессиональных игр в ситуации, когда сами игроки регулярно высказывают недовольство свежими обновлениями.

Steam

По правде говоря, Overwatch никогда нельзя было назвать зрелищным видом спорта. Игра безусловно популярная и интересная, но она выступала плохим фундаментом для профессиональной спортивной лиги. Происходящее на экране становится крайне хаотичным в самые напряженные моменты, что весело, когда человек играет сам, но не очень хорошо, когда он смотрит за игрой как зритель. И периодические изменения в балансе делали Overwatch еще менее понятной для аудитории.